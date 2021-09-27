Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки 30 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6523 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в регионе выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 167 999 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7392 человека.