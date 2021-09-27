Москва, 27 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Срок действия временных мер в отношении иностранных граждан, введённый из-за распространения коронавируса, завершается 30 сентября. Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В МВД проинформировали, что истекает срок, в который иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имевшие законных оснований для пребывания в России по состоянию на 16 июня 2021 года, могут обратиться в миграционные подразделения МВД с заявлением об урегулировании своего положения.

В управлении рекомендуют заблаговременно обратиться за оформлением документов, чтобы предотвратить очереди.

При этом те, кто не урегулировал правовой статус, будут применены административные меры в соответствии с российским законодательством, предупредили в главке.