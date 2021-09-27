Москва, , 12:28 — REGNUM На Западе, в частности в Вашингтоне, нарастает усталость от украинской тематики. Это одна из причин, по которой Соединённые Штаты больше не намерены обсуждать Киев с Москвой. Об этом 27 сентября заявил главный бывший советник Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что глава Белого дома Джозеф Байден исключил украинский вопрос из переговорного поля с Россией.

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«Байден хочет сохранить статус-кво с Россией. Он понимает, что возможность продвижения по украинской тематике крайне ограниченная, и большого прогресса здесь не добиться, — пояснил Грэм в интервью газете «Известия». — Поэтому он будет пытаться сохранить всё, как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило».

Также бывший советник отметил, что Украине сегодня самое главное решить внутриполитические и экономические проблемы. Грэм указал на то, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон продемонстрировал вялотекущее состояние отношений Украины и США, отсутствие каких-либо новых импульсов и попыток надавить на Россию. По его словам, глава Белого дома не будет пытаться кардинально что-либо менять.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентами США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского состоялись в начале сентября. Стороны подписали меморандум о расширении торговых связей, заявили о намерении завершить реформирование судебного сектора на Украине и выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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По словам украинского лидера, в целом встреча была в нормальной, продуктивной, но «не постоянно солнечной атмосфере». При этом он подчеркнул, что в ходе общения с главой Белого дома не ощутил негатива по отношению к Украине.

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