Москва, 27 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На Западе, в частности в Вашингтоне, нарастает усталость от украинской тематики. Это одна из причин, по которой Соединённые Штаты больше не намерены обсуждать Киев с Москвой. Об этом 27 сентября заявил главный бывший советник Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Он подчеркнул, что глава Белого дома Джозеф Байден исключил украинский вопрос из переговорного поля с Россией.

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«Байден хочет сохранить статус-кво с Россией. Он понимает, что возможность продвижения по украинской тематике крайне ограниченная, и большого прогресса здесь не добиться, — пояснил Грэм в интервью газете «Известия». — Поэтому он будет пытаться сохранить всё, как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило».

Также бывший советник отметил, что Украине сегодня самое главное решить внутриполитические и экономические проблемы. Грэм указал на то, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон продемонстрировал вялотекущее состояние отношений Украины и США, отсутствие каких-либо новых импульсов и попыток надавить на Россию. По его словам, глава Белого дома не будет пытаться кардинально что-либо менять.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между президентами США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского состоялись в начале сентября. Стороны подписали меморандум о расширении торговых связей, заявили о намерении завершить реформирование судебного сектора на Украине и выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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По словам украинского лидера, в целом встреча была в нормальной, продуктивной, но «не постоянно солнечной атмосфере». При этом он подчеркнул, что в ходе общения с главой Белого дома не ощутил негатива по отношению к Украине.