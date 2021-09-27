Москва, 27 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Для того, чтобы в 2050 году вся экономика США стала углеродно-нейтральной, Америке понадобится задействовать огромные территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Ветровые турбины

«Достижение целей по декарбонизации, объявленных как администрацией Байдена, так и руководством ЕС, потребует агрессивного строительства большого количества ветряных и солнечных электростанций, во многих случаях в сочетании с гигантскими батареями, предназначенными для того, чтобы сбалансировать энергосистему, — сказал Аким. — Очень важно учитывать все факторы, связанные с энергопереходом: водный след, влияние на биоразнообразие, добычу требуемых материалов, транспортировку и выбросы, связанные с процессом производства и дальнейшей утилизацией, в частности солнечных панелей, лопастей, батарей».

По его словам, исследования показывают, что уголь, природный газ и атомная энергетика имеют наименьший «физический» след, около пяти гектаров земли на мегаватт производства энергии.

«Солнечная энергия и ветер требуют гораздо больше площадей по сравнению с традиционной генерацией, примерно 18 и 29 гектаров на мегаватт соответственно, а гидроэлектроэнергия, генерируемая крупными плотинами, имеет значительно больший след, чем любая другая технология генерации, используя 128 гектаров на мегаватт, — сказал Аким. — Таким образом, для достижения цели по сокращению выбросов, США необходимо увеличить мощности ВИЭ по крайней мере на 150% к 2035 году. При этом расширение ветровой и солнечной генерации на 10% ежегодно до 2030 года потребует использования площадей, равных территории штата Южная Дакота (что в четыре раза больше Московской области). К 2050 году, когда, согласно плану Байдена, вся экономика должна быть углеродно-нейтральной, США потребуется до четырех дополнительных территорий Южной Дакоты, чтобы выработать достаточно чистой энергии для снабжения всех электрических транспортных средств, заводов и других потребителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аким объяснил, от каких факторов будет зависеть успешно энергетического перехода.