Москва, 27 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Смертность от COVID-19 в России выросла с начала пандемии. Об этом 27 сентября заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если мы посмотрим на мировые данные о COVID-19, мы увидим пять волн. Первые волны отличались высокой летальности. Потом заболеваемость увеличилась, но смертность начала снижаться», — сказал Альтштейн.

Однако в России ситуация зеркально противоположная. Смертность от COVID-19 со временем не снижается, а только растет.

«В России мы видим другую ситуацию. Если раньше в России была летальность была 1,5−2%, то сейчас мы имеем летальность 3%», — отметил профессор.