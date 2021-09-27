Джакарта, 27 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан готовиться жить бок о бок с COVID-19, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства заявил, что коронавирус не исчезнет полностью из мира.

«Теперь мы готовимся к сосуществованию с COVID-19, потому что коронавирус не исчезнет с лица земли надолго», — заявил Джоко Видодо.

По словам президента, после полутора лет борьбы с COVID-19 эпидемиологическая обстановка в стране начала улучшаться. Больницы больше не переполнены пациентами с COVID-19. Начали открываться торговые центры, молельные дома, туристические достопримечательности, а школы перешли на очное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии обратилась к странам с просьбой исключить Индонезию из «красного» списка стран, которым запрещен въезд в иностранные государства, учитывая, что число случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось.

Подробнее в материале: Индонезия призывает страны исключить государство из «красного» списка стран