Махачкала, , 13:28 — REGNUM В Дагестане семь человек отказались от получения мандатов депутатов нового республиканского парламента. В их числе врио главы Дагестана Сергей Меликов, экс-советник руководителя республики Сайгидпаша Умаханов, главы четырех районов (Ахтынского, Табасаранского, Хасавюртовского и Кулинского) Осман Абдулкеримов, Магомед Курбанов, Джамбулат Салавов и Шамиль Рамазанов. Все они представители партии «Единая Россия».

Мандат Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Их места в Народном собрании займут однопартийцы — Марина Котенко, Магомед Алиханов, Абдулла Расулов, Алавудин Мирзабалаев, Рустам Хабилов и Висампаша Ханалиев.

Кроме того, отказался от депутатского мандата Магомедали Адзиев («Справделивая Россия — Патриоты — За правду») — бывший депутат парламента шестого созыва. Его место в Народном собрании займет Далгат Залбеков из этой же Карабудахкентской районной группы, пишет «Новое дело».