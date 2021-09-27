Степанакерт, 27 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Степанакерт будет добиваться международного признания независимости Нагорного Карабаха и «деоккупации» районов республики, находящихся под контролем Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха, обнародованном 27 сентября по случаю годовщины начала войны в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Сегодня более чем когда-либо мы полны решимости укреплять и развивать нашу независимую и суверенную государственность, самостоятельно определять свое политическое будущее, исключая какой-либо статус в составе Азербайджана», — говорится в сообщении.

В карабахском МИД отметили, что остановить войну в регионе получилось только благодаря России. В ведомстве обвинили Баку в том, что азербайджанская сторона якобы продолжает удерживать и пытать пленных. Кроме того, Степанакерт обвинил ВС Азербайджана в нарушении международных конвенций.

«Азербайджан применил против народа Арцаха запрещенное международными конвенциями оружие неизбирательного действия, нанеся большой ущерб экономической и гражданской инфраструктуре и окружающей среде. В результате войны мы потеряли тысячи жизней, оккупирована большая часть территории», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. В Армении, Азербайджане и Арцахе проходят траурные мероприятия в связи с годовщиной трагедии.