Москва, 27 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Лучшие города для того, чтобы сделать карьеру, — это Москва (71%), Санкт-Петербург (63%) и Казань (53%). Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

Карьера

В десятке лидеров российских городов для карьерного роста оказались Тюмень (49%), Екатеринбург (48%), Краснодар (42%), Нижний Новгород (39%), Красноярск (38%), Самара (38%), Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 37%).

Сложнее всего строить карьеру в таких городах России как Киров, Ульяновск, Астрахань (по 17%), Тольятти (16%), Саратов (15%) и Омск (14%).

Опрос проведен 10 августа-20 сентября 2021 года. Опрошены 1500 жителей Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек из 37 городов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей в России хотят, чтобы их дети после получения профессии остались жить в родном городе.

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