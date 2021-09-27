* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:37 — REGNUM Страницу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы попросил о признании нового афганского правительства, взломали. Сообщение об этом появилось 27 сентября на странице политика в Twitter.

Ашраф Гани Mueller .MSC

«Официальная страница Ашрафа Гани в Facebook была взломана», — указано в сообщении.

Также сказано о том, что опубликованная в Facebook информация не соответствует действительности. Речь идёт о сообщении, в котором Гани якобы отметил, что мировое сообщество поможет Афганистану путём признания нового правительства этой страны, сформированного радикалами.

«Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не отчуждать афганский народ», — говорилось в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины августа власть в Афганистане находится в руках радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В начале сентября радикалы сформировали временное правительство.

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