Москва, 27 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Успешность и реальные сроки энергоперехода стран Европы будут определяться появлением новых технологий генерации и хранения энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

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«Четкие рамки [энергоперехода] очень сложно определить, так как европейская «Зеленая сделка» — это более идеологический документ, чем план конкретных действий, — сказал Аким. — Однако уже сейчас известно, что в Европе предполагается инвестировать в энергопереход около 1 триллиона евро, которые направлены в первую очередь на сокращение углеродного следа. Поскольку к 2030 предполагается сократить до 55% выбросов парниковых газов, то основной упор приходится на это десятилетие с использованием известных технологий — ветра и солнца, которые становятся всё дешевле и эффективнее».

По его словам, есть ощущение, что Европа предпочла бы быть максимально независимой от импорта энергоносителей.

«На это в частности направлена программа развития водородной энергетики. Но чтобы производить синий водород, европейцам пришлось бы импортировать природный газ, в основном из России, тогда как они могут производить зеленый водород у себя в стране, в частности в Нидерландах, Германии, Дании, других морских странах, где ежегодно растет количество ветрогенерации. Это может быть хорошо, с европейской точки зрения, но требует значительных субсидий, и до сих пор нет ясности в том, кто в конечном счете будет за это платить», — сказал Аким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт объяснил, с чем связан рост цен на газ.