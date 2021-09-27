Астрахань, 27 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Астраханской области 27 сентября подтвержден 161 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 59 тыс. 78 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 826 человек.

За весь период 1648 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,91.