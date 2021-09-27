Сеул, 27 сентября 2021, 12:21 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Пакистан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, 29 сентября южнокорейский дипломат примет участие в 11-м заседании корейско-пакистанского политического совета. В ходе мероприятия представители двух стран обсудят способы укрепления сотрудничества и ситуацию в регионе, включая ситуацию в Афганистане и на Корейском полуострове.
В МИД Южной Кореи отметили, что данный визит позволит укрепить сотрудничество между странами, а также внесет вклад в укрепление возможностей по реагированию на различные угрозы в Юго-Западной Азии.