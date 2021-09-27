Сеул, , 12:21 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Пакистан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, 29 сентября южнокорейский дипломат примет участие в 11-м заседании корейско-пакистанского политического совета. В ходе мероприятия представители двух стран обсудят способы укрепления сотрудничества и ситуацию в регионе, включая ситуацию в Афганистане и на Корейском полуострове.

В МИД Южной Кореи отметили, что данный визит позволит укрепить сотрудничество между странами, а также внесет вклад в укрепление возможностей по реагированию на различные угрозы в Юго-Западной Азии.