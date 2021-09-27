Омск, 27 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались девять человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров Чувашии

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За весь период пандемии в Омской области умерли 2204 ковид-пациента, уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 83 377 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 63 553 человека.