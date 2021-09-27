Москва, 27 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Москве за сутки доставлены в стационары 810 человек с коронавирусом, 339 человек находятся на ИВЛ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 27 сентября оперштаб Москвы.

(сс) Patrick Denker Скорая помощь

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22 сентября вице-мэр Анастасия Ракова рассказала журналистам, что зафиксированный рост числа новых случаев заболевания составил 24%, а объемы госпитализации COVID-пациентов увеличились на 15%.

При этом развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности. Также постоянно проводятся исследования, чтобы знать, какая разновидность коронавируса циркулирует в мегаполисе.

Согласно исследованиям центра Гамалеи, которые привела вице-мэр, в Москве в настоящее время доминирует «Дельта"-штамм коронавируса.