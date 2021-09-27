Ульяновск, 27 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт количество скончавшихся больных COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 27 сентября, за последние сутки в регионе умерли 15 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами пандемии стали 2566 жителей Ульяновской области.

Напомним, что сутками ранее от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, также скончались 15 человек. За последние три недели, с 6 по 27 сентября, не было зарегистрировано летальных исходов 6 и 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в регионе в рамках тематической недели нацпроекта «Демография» работает мобильный центр здоровья в селе Крестниково Цильнинского района. Здесь сельчане смогут пройти скрининговое обследование и получить консультацию врача.