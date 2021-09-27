Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Бурятии установили личность неизвестного, написавшего в соцсетях о подготовке нападения на улан-удэнскую школу. Им оказался учащийся пятого класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики.

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Появившееся в субботу, 25 сентября сообщение взволновало некоторых пользователей. Неизвестный выложил фотографию школы, написав, что она «пострадает 27 сентября». Однако в минобрнауки назвали письмо «детской шалостью».

«Ученик пятого класса, который разместил сообщение с угрозой, выявлен. С ним была проведена профилактическая беседа. Дети в таком возрасте не способны на экстремистские действия, угрозы для окружающих не несёт», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали подростка, угрожавшего устроить стрельбу в одной из школ Вологды. Сообщения о готовящемся теракте появились в Telegram после нападения в Перми.

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