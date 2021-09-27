Калуга, 27 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году продолжается работа по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях. В рамках регионального проекта в 2021 году в детских садах области будет создано 1367 новых мест, в том числе 532 — для детей в возрасте до трёх лет. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Glavarb.ru Детский сад

В 2021 году в регионе предусмотрено строительство трёх новых зданий для дошкольного образования и завершение строительства детского сада в Обнинске, начатое в 2019 году. Помимо этого за счёт средств областного бюджета будут приобретены три зданий для детских садов (в селе Ахлебинино Перемышльского района — на 50 мест, в посёлке Детчино Малоярославецкого района — на 100 мест, в 51 микрорайоне города Обнинска — на 300 мест) и помещения на первом этаже жилого дома по улице Азаровской в Калуге на 37 мест.

«Все построенные детские сады — нового поколения. В них созданы современные условия для качественного образования, воспитания и гармоничного развития детей — просторные групповые и спальные помещения, многофункциональные залы и кабинеты, бассейны, пищевые и медицинские блоки, а также мобильные развивающие пространства. Задача, поставленная президентом Российской Федерации в части стопроцентной доступности дошкольного образования, в 2021 году в регионе выполнена. В настоящее время всеми формами дошкольного образования в Калужской области охвачено 48 тыс. 657 детей в возрасте от одного года до сем лет», — отметил Александр Аникеев.