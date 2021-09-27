Москва, 27 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 годаИА REGNUMпри участии Российского военно-исторического общества (РВИО) проводит научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференция посвящена 80-летию создания оборонительных рубежей, которые в случае захвата Москвы должны были сдержать гитлеровские войска при их продвижении на Урал. Линия обороны, проходившая по ряду территорий Поволжья, была возведена в кратчайшие сроки, её строительство в суровых условиях начального периода Великой Отечественной войны стало в действительности трудовым подвигом тыла.

Главные темы конференции:

  • Стратегический тыл СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.
  • Оборонительная стратегия СССР на случай оставления Москвы: была ли она?
  • Главные внешние угрозы СССР в 1941—1942 гг., кроме советско-германского фронта.
  • «Второй индустриальный центр» СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.

В работе конференции примут участие видные российские историки и публицисты, в том числе члены Научного совета РВИО, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.

Список участников:

Айрапетов Олег РудольфовичКандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, факультет государственного управления доцентМосква
Демурин Михаил ВасильевичПублицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUMМосква
Исаев Алексей ВалерьевичКандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО)Москва
Каликова Светлана АнатольевнаМинистр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской РеспубликиЧебоксары
Касимов Евгений ВитальевичКандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»Чебоксары
Кладов Виктор ЮрьевичКандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе. Автор сборника документов «Пензенский оборонительный рубеж и оборона Пензы в 1941—1943 гг.», а также ряда статей на данную тематику.Пенза
Козлов Федор НиколаевичКандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской РеспубликиЧебоксары
Колеров Модест АлексеевичКандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUMМосква
Кошкин Анатолий АркадьевичДоктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), обозреватель ИА REGNUMМосква
Кошкина Ольга АнатольевнаКандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ)Йошкар-Ола
Кривоножкина Екатерина ГеннадьевнаКандидат исторических наук, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кафедра педагогики высшей школыКазань
Максимов Александр ПетровичЗаместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкультуры ЧувашииЧебоксары
Марченко Марина АлександровнаЗаместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО)Нижний Новгород
Митин Сергей ВладимировичКандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского Мордовского государственного университетаСаранск
Никифоров Юрий АлександровичКандидат исторических наук, советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектамМосква
Николаев Олег АлексеевичГлава Чувашской РеспубликиЧебоксары
Николаева Наталья АлексеевнаПредседатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии»Чебоксары
Павленко Владимир БорисовичДоктор политических наук, обозреватель ИА REGNUMМосква
Сакаев Василь ТимерьяновичКандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»Москва
Устинов Демид АлександровичСпециалист Института Истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской областиУльяновск
Учватов Павел СергеевичКандидат исторических наук, главный научный сотрудник — заведующий отделом региональных исследований и этнологии ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»Саранск
Фадеев Дмитрий ИгоревичВедущий архивист отдела использования и публикации документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»Ульяновск
Харитонова Валентина ГригорьевнаКандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наукЧебоксары

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ:

+7 (495) 645-80-75press-center@regnum.ru

Обращаем ваше внимание, что мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок, а также с признаками ОРВИ.