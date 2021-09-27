Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг
Москва, 27 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 годаИА REGNUMпри участии Российского военно-исторического общества (РВИО) проводит научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференция посвящена 80-летию создания оборонительных рубежей, которые в случае захвата Москвы должны были сдержать гитлеровские войска при их продвижении на Урал. Линия обороны, проходившая по ряду территорий Поволжья, была возведена в кратчайшие сроки, её строительство в суровых условиях начального периода Великой Отечественной войны стало в действительности трудовым подвигом тыла.
Главные темы конференции:
- Стратегический тыл СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.
- Оборонительная стратегия СССР на случай оставления Москвы: была ли она?
- Главные внешние угрозы СССР в 1941—1942 гг., кроме советско-германского фронта.
- «Второй индустриальный центр» СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.
В работе конференции примут участие видные российские историки и публицисты, в том числе члены Научного совета РВИО, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов.
На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.
Список участников:
|Айрапетов Олег Рудольфович
|Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, факультет государственного управления доцент
|Москва
|Демурин Михаил Васильевич
|Публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUM
|Москва
|Исаев Алексей Валерьевич
|Кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО)
|Москва
|Каликова Светлана Анатольевна
|Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
|Чебоксары
|Касимов Евгений Витальевич
|Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
|Чебоксары
|Кладов Виктор Юрьевич
|Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе. Автор сборника документов «Пензенский оборонительный рубеж и оборона Пензы в 1941—1943 гг.», а также ряда статей на данную тематику.
|Пенза
|Козлов Федор Николаевич
|Кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики
|Чебоксары
|Колеров Модест Алексеевич
|Кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM
|Москва
|Кошкин Анатолий Аркадьевич
|Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), обозреватель ИА REGNUM
|Москва
|Кошкина Ольга Анатольевна
|Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ)
|Йошкар-Ола
|Кривоножкина Екатерина Геннадьевна
|Кандидат исторических наук, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кафедра педагогики высшей школы
|Казань
|Максимов Александр Петрович
|Заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
|Чебоксары
|Марченко Марина Александровна
|Заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО)
|Нижний Новгород
|Митин Сергей Владимирович
|Кандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского Мордовского государственного университета
|Саранск
|Никифоров Юрий Александрович
|Кандидат исторических наук, советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам
|Москва
|Николаев Олег Алексеевич
|Глава Чувашской Республики
|Чебоксары
|Николаева Наталья Алексеевна
|Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии»
|Чебоксары
|Павленко Владимир Борисович
|Доктор политических наук, обозреватель ИА REGNUM
|Москва
|Сакаев Василь Тимерьянович
|Кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
|Москва
|Устинов Демид Александрович
|Специалист Института Истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области
|Ульяновск
|Учватов Павел Сергеевич
|Кандидат исторических наук, главный научный сотрудник — заведующий отделом региональных исследований и этнологии ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»
|Саранск
|Фадеев Дмитрий Игоревич
|Ведущий архивист отдела использования и публикации документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»
|Ульяновск
|Харитонова Валентина Григорьевна
|Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук
|Чебоксары
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:00.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
Аккредитация СМИ:
+7 (495) 645-80-75press-center@regnum.ru
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