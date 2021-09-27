Москва, 27 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 годаИА REGNUMпри участии Российского военно-исторического общества (РВИО) проводит научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференция посвящена 80-летию создания оборонительных рубежей, которые в случае захвата Москвы должны были сдержать гитлеровские войска при их продвижении на Урал. Линия обороны, проходившая по ряду территорий Поволжья, была возведена в кратчайшие сроки, её строительство в суровых условиях начального периода Великой Отечественной войны стало в действительности трудовым подвигом тыла.

Главные темы конференции:

Стратегический тыл СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.

Оборонительная стратегия СССР на случай оставления Москвы: была ли она?

Главные внешние угрозы СССР в 1941—1942 гг., кроме советско-германского фронта.

«Второй индустриальный центр» СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.

В работе конференции примут участие видные российские историки и публицисты, в том числе члены Научного совета РВИО, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Приглашаем присоединиться к просмотру.

Список участников:

Айрапетов Олег Рудольфович Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, факультет государственного управления доцент Москва Демурин Михаил Васильевич Публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUM Москва Исаев Алексей Валерьевич Кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Москва Каликова Светлана Анатольевна Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Чебоксары Касимов Евгений Витальевич Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Чебоксары Кладов Виктор Юрьевич Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе. Автор сборника документов «Пензенский оборонительный рубеж и оборона Пензы в 1941—1943 гг.», а также ряда статей на данную тематику. Пенза Козлов Федор Николаевич Кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики Чебоксары Колеров Модест Алексеевич Кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Москва Кошкин Анатолий Аркадьевич Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), обозреватель ИА REGNUM Москва Кошкина Ольга Анатольевна Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ) Йошкар-Ола Кривоножкина Екатерина Геннадьевна Кандидат исторических наук, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кафедра педагогики высшей школы Казань Максимов Александр Петрович Заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии Чебоксары Марченко Марина Александровна Заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Нижний Новгород Митин Сергей Владимирович Кандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского Мордовского государственного университета Саранск Никифоров Юрий Александрович Кандидат исторических наук, советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Москва Николаев Олег Алексеевич Глава Чувашской Республики Чебоксары Николаева Наталья Алексеевна Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Чебоксары Павленко Владимир Борисович Доктор политических наук, обозреватель ИА REGNUM Москва Сакаев Василь Тимерьянович Кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Москва Устинов Демид Александрович Специалист Института Истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Ульяновск Учватов Павел Сергеевич Кандидат исторических наук, главный научный сотрудник — заведующий отделом региональных исследований и этнологии ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» Саранск Фадеев Дмитрий Игоревич Ведущий архивист отдела использования и публикации документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» Ульяновск Харитонова Валентина Григорьевна Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук Чебоксары

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:00.

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