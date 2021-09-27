Москва, 27 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Согласно оценкам большинства аналитиков, текущий взлет цен на газ представляет собой сезонный пик, связанный с рядом факторов, а не фундаментальный тренд на ускоренный отказ от угольной генерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

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«В Азии продолжается строительство мощностей по угольной генерации — Китай ввел 38,4 гигаватт угольной генерации в прошлом году. Рынок опасается повторения событий прошлого года, когда холодная зима в Европе привела к более значительному, чем обычно, пиковому потреблению газа и отбору газа из хранилищ. Европа также не получила достаточного количества сжиженного природного газа для восстановления своих запасов, поскольку в связи с засухой в Латинской Америке производительность их гидроэлектростанций снизилась, что потребовало больших количеств СПГ, — сказал Аким. — Аналитики говорят, что в последнее время Россия сократила некоторые экспортные поставки в Европу сверх долгосрочных контрактов. Возможно, ограничения российских поставок связаны со спором с европейскими регулирующими органами, в частности о том, как будут применяться новые правила «Третьего энергетического пакета».

Но, как полагает эксперт, после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» некоторые проблемы с поставками газа на европейский континент могут решиться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания Газпром, которая готова экспортировать еще больше голубого топлива в Европу, полностью соблюдает взятые на себя обязательства.