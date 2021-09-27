Санкт-Петербург, 27 сентября 2021, 12:25 — REGNUM Внесённый в Госдуму законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ, в случае его принятия, сделает политическую систему России более близкой к унитарной модели и менее федералистской. Он также может способствовать политическому застою в регионах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 27 сентября член Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.
Предложение утвердить единое название должности «глава региона» для руководителей органов исполнительной государственной власти в субъектах РФ эксперт считает очередной «попыткой унификации».
«Хотя, на мой взгляд, губернатор звучит лучше, — отметил Солонников. — Немножко странно. Ничего особенного в том, что были разные названия, не было. Всё-таки федерация, а не унитарное государство».
По словам политолога, «больше регулирования субъектов из федерального центра — это всё меньше федерализма, всё больше унитарного правления».
По мнению политолога, с точки зрения долгосрочной перспективы — это плохо. «Должна быть сменяемость элит. Переход к геронтократии, когда человека избирают, а потом только «ногами вперёд» выносят с его должности — Советский Союз примерно из-за этого и развалился. Сейчас будет та же самая ситуация: будут сидеть пожизненно люди, управляемые только из федерального центра, вообще не зависимые от своих избирателей», — отметил Дмитрий Солонников.
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По его словам, «выборы в данной ситуации — это подтверждение назначения, которое осуществлено заранее».
«Логика в этом есть, потому что это и так сейчас происходит. С другой стороны, это, конечно, меняет и расклад сил, и идеологию, которая была в создании федерации российского государства. Мы всё дальше уходим от федерации», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.
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Напомним, Законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.