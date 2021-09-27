Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Внесённый в Госдуму законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ, в случае его принятия, сделает политическую систему России более близкой к унитарной модели и менее федералистской. Он также может способствовать политическому застою в регионах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 27 сентября член Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Дмитрий Солонников Цитата из видео Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития (Diplomatrutube)

Предложение утвердить единое название должности «глава региона» для руководителей органов исполнительной государственной власти в субъектах РФ эксперт считает очередной «попыткой унификации».

«Хотя, на мой взгляд, губернатор звучит лучше, — отметил Солонников. — Немножко странно. Ничего особенного в том, что были разные названия, не было. Всё-таки федерация, а не унитарное государство».

По словам политолога, «больше регулирования субъектов из федерального центра — это всё меньше федерализма, всё больше унитарного правления».

Дмитрий Солонников, политолог «С одной стороны, это приведение юридических формулировок к объективной реальности, которая и так существует. Не мытьём, так катаньем постоянно проводится идея, что давайте сидеть всё дольше и дольше ‑ и с президентом, и с главами регионов, которые сидели по пять сроков — сначала избирались, потом назначались, потом снова избирались, и каждый раз шло обнуление. Ну, давайте это обнуление внесём окончательно в законодательство».

По мнению политолога, с точки зрения долгосрочной перспективы — это плохо. «Должна быть сменяемость элит. Переход к геронтократии, когда человека избирают, а потом только «ногами вперёд» выносят с его должности — Советский Союз примерно из-за этого и развалился. Сейчас будет та же самая ситуация: будут сидеть пожизненно люди, управляемые только из федерального центра, вообще не зависимые от своих избирателей», — отметил Дмитрий Солонников.

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По его словам, «выборы в данной ситуации — это подтверждение назначения, которое осуществлено заранее».

«Логика в этом есть, потому что это и так сейчас происходит. С другой стороны, это, конечно, меняет и расклад сил, и идеологию, которая была в создании федерации российского государства. Мы всё дальше уходим от федерации», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, Законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.