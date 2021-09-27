Челябинск, 27 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Челябинской области пятерых руководителей структурных подразделений одного промышленного предприятия подозревают в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

torange.biz Коррупция

По данным следствия, в 2017—2021 годах эти лица получили взятки от разных фирм за оказание общего покровительства в период исполнения заключенных контрактов, а также за поставку продукции по заниженной стоимости, осуществлённую с помощью внесения недостоверных данных о её стоимости в договорную документацию. Размер причинённого заводу ущерба превысил 1,5 млн.рублей.

Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ России. Обстоятельства произошедшего выясняются. Также устанавливается круг других должностных лиц причастных к преступлениям.