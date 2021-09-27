Абуджа, 27 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Еще десять человек из числа захваченных в начале июля в нигерийском штате Кадуна учащихся школы освободили похитители. Об этом 27 сентября сообщает местная газета Punch.

Stefan Magdalinski Нигерия

«Десять из оставшихся 21 учащихся… баптистской старшей школы в штате Кадуна были освобождены бандитами в воскресенье (26 сентября — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для освобождения родителям похищенных учеников пришлось заплатить бандитам выкуп в размере 100 млн найр (около $243 тыс.), для чего некоторым пришлось продать свое имущество.

Кроме того, уточняется, что полиция пока не подтвердила факт освобождения захваченных школьников, при этом источник в органах безопасности страны рассказал, что дети уже возвращены родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что вооруженные бандиты захватили на юге Нигерии два пассажирских автобуса и похитили их пассажиров.