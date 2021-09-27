Тамбов, 27 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Тамбовской области 27 сентября подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 43 тыс. 91 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 3 пациента, в том числе 27 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 887 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.