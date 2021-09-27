В Тамбовской области за сутки выявлены 107 новых носителей коронавируса
Тамбов, 27 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Тамбовской области 27 сентября подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Kolomnagrad.ru
Тест на коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»
Всего в области был зарегистрирован 43 тыс. 91 носитель вируса.
После выздоровления были выписаны 41 тыс. 3 пациента, в том числе 27 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 887 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.