Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 27 сентября выявили 538 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 167 999 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

За последние сутки выписаны 354 человека, всего выздоровели с начала пандемии 154 084 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 30 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6523 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7392 человека.

По состоянию на 27 сентября в регионе проведено 3 655 538 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9246 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 327, 6.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции держится на уровне 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 27 сентября остаются свободными 15% коек в ковид-центрах.