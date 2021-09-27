Белгород, 27 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Белгородской области 27 сентября подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за выявлено за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 1 094 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 53 338 носителей инфекции. Выздоровели 47 094 человека, из них 15 выписаны за минувшие сутки. Лечатся в стационарах 1 788 пациентов, амбулаторно — 3 315 жителей, соблюдают самоизоляцию 12 919 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончался 1 141 пациент.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности записались 749 256 человек. Завершили иммунизацию 697 897 белгородцев.