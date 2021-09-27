Пермь, 27 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19:00 по местному времени (17:00 мск) пройдет концерт «Свете тихий». Он посвящен жертвам стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщает учреждение культуры.

Permopera.ru Хор

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете: расследование и комментарии — все новости»

Со сцены прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьева.

«Трагические события в Пермском университете — это наше общее горе, общая беда. Сейчас важно поддерживать друг друга и делать все возможное, чтобы восстановить силы и укрепить дух. Музыка всегда была для людей спасением в тяжелые времена. Вечером 30 сентября мы соберемся вместе, чтобы услышать духовные произведения для хора и почтить память жертв трагедии», — сказали в театре.

Концерт пройдет бесплатно. На него пригласят сотрудников вуза, врачей, правоохранителей, спасавших жизнь людей во время ЧП. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории университета в Перми 20 сентября студент открыл стрельбу по прохожим и находящимся внутри здания. Жертвами стали шесть человек. Среди раненых и травмированных десятки людей.