Владимир, 27 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области 27 сентября подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 53 тыс. 647 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 313 пациентов, в том числе 116 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1952 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.