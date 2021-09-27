Токио, 27 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В ходе испытаний на прочность композитного материала на новый пикап Toyota Tundra сбросили груз весом свыше 200 кг. Об этом сообщается на портале Motor1.

Motor1 Испытания Toyota Tundra

Стоит отметить, что платформа Toyota Tundra 2022 года создана из листов, изготовленных из листового композитного материала (SMC). Она также получила дополнительную жесткость за счет алюминиевых поперечин. По данным Toyota, конструкция SMC обеспечивает дополнительную защиту от вмятин, ударов и ржавчины по сравнению с традиционными стальными платформами.

На пикап Tundra сбросили мотор на деревянном поддоне, который был подвешен с помощью подъёмного крана на высоту почти двух этажей. Груз весил около 500 фунтов (227 кг).

После удара платформа пикапа немного просела, однако потом пришла в исходное положение.

Напомним, в 2025 году Toyota планирует выпустить водородную версию Prius.

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