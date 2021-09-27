Чебоксары, 27 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Чувашии подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, также подтверждены очередные летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно представленной информации, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 33 715 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 84. Это на два случая больше, чем было сутками ранее.

Вылечились 30 499 ковидных больных, из них за последние сутки выписаны 64 человека. Доля выздоровевших составляет почти 90,5%.

Жертвами коронавируса стали ещё 11 человек — таким образом, с начала пандемии в Чувашии скончались 2280 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вводят систему QR-кодов для посещения государственных культурных и спортивных учреждений. Аналогичные решения могут принять на муниципальном уровне.