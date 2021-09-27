Омск, 27 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 364 случая заражения коронавирусом, в том числе 271 человек лечится амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в областном министерстве здравоохранения.

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За всё время в Омской области выявили 83 377 носителей коронавируса. Выздоровели 63 553 человека, в том числе 161 омич победил коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Напомним, 26 сентября в Омской области выявили 365 носителей коронавируса, выздоровели 465 человек.