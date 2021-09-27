Москва, 27 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За время пандемии коронавируса система высшего образования в России стала ещё крепче. Об этом на пленарном заседании Профессорского форума-2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы» заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Kremlin.ru Валерий Фальков

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«Я хочу сказать отдельное спасибо преподавательскому сообществу за то, что, несмотря на все сложности, которые были, мы достойно ответили и, на мой взгляд, стали даже сильнее. <…> По прошествии почти двух лет можно сказать, что система высшего образования выстояла и стала еще крепче», — сказал Фальков.

По его словам, наибольшие сложности испытали те, кто планировал научные экспедиции и не владел доступом к нужному оборудованию: «Но мы все вместе нашли решение, преодолели все это совместно с коллегами из Российской академии наук, из наших академических институтов, из корпоративного сектора. И те результаты, которые сегодня мы обсуждаем, которые имеем по состоянию практически на 1 октября, достаточно неплохие».