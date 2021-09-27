Москва, 27 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Существует опасность появления «поколения ковид-неудочек» из-за тотального дистанта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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"В ряде регионов страны снова начался перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. Предлагаю запретить это делать без объявления чрезвычайной эпидемиологической ситуации и соответствующих указаний Роспотребнадзора», — сказал Миронов.

Он возмущен тем, что «кое-где власти на местах слишком рьяно взялись за перевод детей на удалённое обучение».

«В некоторых регионах уже дошло до полного абсурда. Например, если в классе гриппом болеет пять детей, то весь класс автоматически отправляется на дистанционное обучение. То есть из-за нескольких заболевших обычным сезонным заболеванием срывают учебный процесс всем остальным ученикам, а заодно и их родителям, которым часто приходится брать больничный. О каком качестве образования можно говорить в такой ситуации?» — указал он.

Не лучше ситуация в вузах, где ректоры по своему усмотрению стали разделять лекции на очные и дистанционные, подчеркнул Миронов.

«Естественно, уровень такого обучения невысокий, студенты и их родители этим сильно озабочены, но сделать ничего не могут», — сказал он.

Дистанционное обучение нужно вводить только в том случае, если на отдельно взятой территории введено ЧП из-за неудовлетворительной эпидемиологической обстановки, резюмировал Миронов.

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