Уфа, 27 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) к отопительному периоду поручил продолжить глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном заседании в правительстве региона.

По словам председателя регионального Госжилстройнадзора Андрея Агапова, в ходе проверок многоквартирных домов специалисты выявили свыше 23 тысяч нарушений.

«Среди них — неисправность конструкций по укупорке зданий, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, индивидуальных тепловых пунктов, автоматики оборудования регулирования подачи теплоносителя горячего водоснабжения и центрального отопления, а также коррозия трубопроводов, отсутствие тепловой изоляции, отсутствие поверки и пломбировки приборов учёта», — пояснил он, отметив, что в связи с этим было выписано 4 507 предписаний, возбуждено 1109 дел об административных правонарушениях, выдано 691 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжить проверять готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. Кроме этого, он поручил сверить общую площадь помещений, которые входят в состав общего имущества в многоквартирных домах, чтобы исключить переплату за отопление.

«Продолжайте и дальше принципиально проверять объекты жилищного фонда. Только так мы сможем сдвинуть ситуацию в сфере ЖКХ в лучшую сторону», — подчеркнул глава республики.

Сообщается, что с 22 сентября в колл-центр оперативного штаба Уфы по работе системы ЖКХ в осенне-зимний период поступило свыше 1,5 тысяч обращений от жителей по началу отопительного сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около 40% многоквартирных домов в Башкирии находятся в неудовлетворительном состоянии.