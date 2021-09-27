Архангельск, 27 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика предлагает снять все ограничения с вылова горбуши.

Василий Данилов Горбуша

В интервью ИА REGNUMон заявил, что ловить горбушу нужно тотально: «Реки в этом году были забиты дохлой рыбой». Завезенный на Север с Дальнего Востока в 1950-х годах этот вид лососевых последние годы быстро размножается, создавая большие проблемы жителям прибрежных селений, так как после нереста сразу дохнет, засоряя берега рек и водоемов.

По его мнению, если снятие запретов не предусмотрено законом, то «можно не снимать лимиты, а их увеличить — было 30 тонн, сделать 200−300 тонн».

«Проблема навалилась внезапно, — объяснил отсутствие реакции властей на проблему Заика, — никто не ожидал такого массового подхода горбуши. Еще 8 лет назад мы писали в Росрыболовство, что лимиты на нее надо снять. Ответ приходил традиционный — «вопрос требует изучения».

При этом он отметил, что не доказана, и даже не изучается, взаимосвязь сокращения поголовья семги и массовый подход горбуши.

Однако рыбопромышленник категорически против, «чтобы горбушу без ограничений ловили жители с целью дальнейшей продажи рыбы». Он считает, что «это уже вид промышленного рыболовства».

Андрей Заика возмущен негибкостью российского законодательства: «Поменять законодательство — это как войсковая операция. Чтобы что-то разрешить, нужно предложить поправки в закон о рыболовстве и провести их через Госдуму. Согласовать с Минприродой, Минюстом, и когда все будет сделано, какой-нибудь клерк скажет — поправки противоречат такому-то закону, мы их пропустить не можем».