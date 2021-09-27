Пекин, , 12:07 — REGNUM Власти Китая готовы к сотрудничеству с новым правительством Германии и надеются на укрепление связей с Берлином, заявила 27 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Хуа Чуньин Fmprc.gov.cn

«Мы обратили внимание на предварительные результаты голосования в Бундестаг и готовы продвигать прагматическое сотрудничество с Германией», — сказала она на брифинге.

Она также выразила надежду, что китайско-германские отношения «продолжат развиваться на основе равноправного диалога, а отношения между Китаем и ФРГ будут укрепляться».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 26 сентября выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий.