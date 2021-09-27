В Общественных приемных ЕР пройдут консультации для родителей дошкольников
Москва, 27 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В общественных приемных «Единой России» пройдет день приема родителей дошкольников. Очные консультации можно будет получить в 44 регионах.
Представители «Единой России» и организации «Воспитатели России», фонда президентских грантов, партпроекта «Новая школа», профильных министерств и ведомств примут обращения родителей дошкольников в общественных приемных Председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщила Председатель Комиссии президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан к Председателю партии Жанна Одинцова.
В свою очередь руководитель всероссийской организации «Воспитатели России» Лариса Тутова подчеркнула, что для всех родителей дошкольников это уникальная возможность обратиться со своими вопросами и предложениями напрямую к руководству региона.