Москва, 27 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В общественных приемных «Единой России» пройдет день приема родителей дошкольников. Очные консультации можно будет получить в 44 регионах.

Cap.ru Парад дошкольников

Представители «Единой России» и организации «Воспитатели России», фонда президентских грантов, партпроекта «Новая школа», профильных министерств и ведомств примут обращения родителей дошкольников в общественных приемных Председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщила Председатель Комиссии президиума Генерального совета по работе с обращениями граждан к Председателю партии Жанна Одинцова.

«Людей волнуют вопросы доступности мест в дошкольных образованиях, ремонта детских садов и из технического обеспечения, медицинского обслуживания детей на местах, помощи детям с ОВЗ и многое другое. В день воспитателя и всех дошкольных работников родители со своими вопросами и предложениями смогут обратиться в общественные приёмные «Единой России». Всем без исключения заявителям на местах будут даны профессиональные консультации и оказана помощь», — сказала Жанна Одинцова, подчеркнув, что проблемы дошкольного образования являются одним из приоритетов в работе партии.

В свою очередь руководитель всероссийской организации «Воспитатели России» Лариса Тутова подчеркнула, что для всех родителей дошкольников это уникальная возможность обратиться со своими вопросами и предложениями напрямую к руководству региона.

«Открытый диалог с родителями поможет выявить существующие проблемные вопросы в сфере дошкольного образования, выработать подходы и вовлечь большее количество родителей, экспертов, представителей власти к их решению», — отметила Лариса Тутова.