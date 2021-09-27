Липецк, 27 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Липецкой области 27 сентября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 53 тыс. 346 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 45 тыс. 454 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 70 — за последние сутки.

За весь период скончались 1634 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.