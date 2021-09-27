В Липецкой области за сутки выявлены 217 новых носителей коронавируса
Липецк, 27 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Липецкой области 27 сентября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Zoheir Seidanloo
Коронавирус. Дезинфекция
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Всего на территории региона было выявлено 53 тыс. 346 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 45 тыс. 454 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 70 — за последние сутки.
За весь период скончались 1634 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.