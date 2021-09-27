Москва, 27 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Поправки в федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время были поддержаны комиссией Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Соответствующее решение было ей принято 27 сентября.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1977. СССР Нарушение тишины

Поправки предусматривают возможность субъектов РФ самостоятельно устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием транспортных средств, например, автомобилей или мотоциклов. На данный момент штраф за такие действия составляет 500 рублей, в документе же его предлагается установить на уровне свыше 5 тыс. рублей.

«Рассмотрев проект постановления Мосгордумы о внесении изменений в КоАП РФ, комиссия рекомендует Московской городской думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствие поправок принять проект постановления в целом. Будем добиваться, чтобы коллеги в Госдуме поддержали эту законодательную инициативу», — сказал председатель комиссии Александр Семенников.