Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 12:05 — REGNUM Расположенный на испанском острове Пальма вулкан Кумбре-Вьеха перестал извергать лаву. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Вулкан Кумбре-Вьеха NASA

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«Извержение вулкана Кумбре-Вьеха прекратилось», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Журналисты со ссылкой на экспертов отмечают, что это может быть связано с прекращением подпитки магмы, пробкой в вулкане или тем, что действие вулкана начало останавливаться.