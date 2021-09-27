Пекин, , 12:14 — REGNUM Вашингтону не следует применять односторонние санкции против Москвы под предлогом защиты прав человека. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила 27 сентября в ходе брифинга.

Хуа Чуньин Fmprc.gov.cn

По её словам, Пекин заметил реакцию российской стороны на американские санкции, запланированные на 2022 год.

«Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Китайский дипломат добавила, что американской стороне следует вступать в равноправный диалог, чтобы попытаться устранить противоречия в отношениях с РФ. Против поведения США, которые действуют вопреки общепринятым нормам международного права, выступают не только Россия и Китай. Число таких стран увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей Конгресса США ранее одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в рамках которого принята инициатива о введении санкций против 35 российских граждан. В их числе члены правительства, крупные бизнесмены, общественные деятели, журналисты.

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