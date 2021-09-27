Саратов, 27 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщает региональный минздрав, общее число жертв COVID-19 по состоянию на 27 сентября достигло 2894 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 мужчин и 13 женщин в возрасте от 39 до 93 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 87 864 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 80 157 человек.

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