Москва, 27 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявлено 3387 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 61 пациент. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября сообщает оперштаб Москвы.

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Резкий скачок заражений произошел в минувшие выходные, 25−26 сентября. Остановишь в пятницу, 24 сентября на отметке 2893 зараженных, в субботу суточная заболеваемость преодолела 3-тысячный рубеж, достигнув цифры 3211.

Рост заболеваемости по-прежнему связывают с возвращением отпускников и началом учебного года.

По словам профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продолжиться и дальше. При этом, по его мнению, говорить о новой волне пандемии пока рано, нужно посмотреть за динамикой эпидситуации.