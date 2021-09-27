София, , 12:02 — REGNUM Популярная в Болгарии певица Луна (Луна Йорданова) официально зарегистрировалась в качестве кандидата на предстоящих выборах главы болгарского государства. Об этом сообщает Национальное телевидение Болгарии.

Флаг Болгарии sapviktor

Согласно официальной информации, Л. Йорданова набрала необходимые для соответствующей регистрации 30 тысяч подписей, и теперь может включиться в предвыборную гонку.

«Моя программа проста: обещать я ничего не буду. Главное — чтобы болгары жили хорошо и весело», — отметила она.

Независимые эксперты пока отказываются комментировать политическую деятельность Л. Йордановой. Выборы президента Болгарии намечены на 14 ноября нынешнего года.