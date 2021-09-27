Курск, 27 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Курской области 27 сентября зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 57 тыс. 19 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 51 тыс. 480 пациентов, в том числе 136 — за последние сутки.

Скончались 1433 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.