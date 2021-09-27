Сухум, 27 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 27 сентября поздравил сограждан с годовщиной освобождения Сухума. Текст обращения обнародовала пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства Абхазии, сгоревший 27 сентября 1993 года

«Именно в этот день был положен конец уничтожению памятников нашей древней истории, сжиганию архивов и музеев, попытки стереть память о нашем народе и исказить историю», — сказал Бжания.

Он отметил, что бои за освобождение абхазской столицы от грузинских войск шли 11 дней. После этого стало «естественным» продолжение наступательной операции по освобождению всей территории Абхазии.

Напомним, абхазская армия взяла Сухум по контроль 27 сентября 1993 года. Это происходило в ходе грузино-абхазской войны, которая началась 14 августа 1992 года и закончилась 30 сентября 1993 года, когда ВС Грузии покинули территорию Абхазии.