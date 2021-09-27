Пекин, 27 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Власти Китая рассчитывают на то, что Вашингтон учтет обеспокоенность других стран в связи со стратегией США в области ядерных вооружений. Об этом 27 сентября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

«Мы надеемся, что Соединенные Штаты прислушаются к призыву Китая и примут решительные меры для того, чтобы ядерное оружие играло все менее значительную роль в американской стратегии национальной безопасности», — сказала она, комментируя американскую политику в указанной сфере.

Также Хуа Чуньин подчеркнула, что Вашингтон обязан учитывать обоснованную обеспокоенность других стран в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что мир находится слишком близко к ядерному уничтожению.