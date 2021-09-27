Москва, 27 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Общественное пространство появилось на востоке Москве у Салтыковского лесопарка, сообщает 27 сентября пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Стенд с фотографиями района Новокосино в центре района

Объект расположен в районе Новокосино. Там благоустроили территорию, прилегающую к лесопарку, оборудовав игровую зону для детей, площадку с тренажёрами. Также общественное пространство позволяет заниматься экстремальными видами спорта.

Кроме того, в общественном пространстве появились велодорожка, дорожно-тропиночная сеть, установлены опоры наружного освещения, скамейки, столы. На территории привели в порядок и наполнили водой пруд, проведено дополнительное озеленение. Для выгула собак обустроили площадку с оборудованием для дрессировки.