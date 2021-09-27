Берлин, , 11:59 — REGNUM Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не должен присутствовать в германском правительстве. Об этом 27 сентября в ходе выступления, которое транслировал немецкий журнал Der Spiegel, заявил кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

Бундестаг (сс) schmidt-arts

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«Три партии усилились — социал-демократы, «зелёные» и свободные демократы. Граждане определили чёткий мандат — эти три партии должны войти в следующее правительство», — подчеркнул он.

При этом политик призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 26 сентября выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий.

Социал-демократы уверены, что их партия будет формировать правительство. По итогам голосования политическую партию в бундестаге будут представлять 206 депутатов.

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